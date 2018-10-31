İstanbul Havalimanı, Avrupalıları endişelendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla tüm engellemelere rağmen açılışı yapılan İstanbul Havalimanı, dünya medyası tarafından yakın takibe alındı.

Avusturya'da yayın yapan Kurier Gazetesi, Türkiye'nin yeni havalimanıyla Avrupa'ya meydan okuduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, Viyana Uluslararası Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Julian Jäger'ın görüşlerine yer verildi.

YENİ SEÇİM TÜRKİYE

Jäger, Avrupalının uzun uçuşlarda fiyatlardan dolayı Frankfurt veya Paris yerine Türkiye aktarmalı uçuşları tercih edeceğini dile getirdi.

VİYANA YERİNE İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nın Viyana uçuşlarını da etkileyeceğini belirten Julian Jäger, Almanların veya Hollandalıların artık Viyana yerine İstanbul üzerinden Uzak Doğu’ya seyahat etmesinden endişeleniyor.