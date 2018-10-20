Biz her daim tedbirliyizdir Halil Halid Bey

Hem ağladılar, hem yarıştılar

Çekiç ve pense ile diş çekimi

1 Yukarı Fırat’ın kucağında bir gün: 24 saatte Elazığ Bugün de, "Harput'un altı kelek, Dersim'e gidek gelek" diye adına türküler çağırdığımız Doğu Anadolu’nun gakgoşlar diyarındayız.

2 Robinho: F.Bahçe'yi Sivas'tan çıkartmayacağız Sivasspor'un yıldız futbolcusu Robinho, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Gücümüzü herkese gösterelim" dedi.

3 Komutanın emriyle asker gibi sürünen köpek Askeriyede yaşayan köpeğin komutandan eğitim alıp yerde sürünmesi, izleyenleri kahkahaya boğdu.

4 Trafikte sıkı denetim dönemi Helikopterle havadan denetimlerine devam eden ekipler, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıyor.

5 Istanbul Photo Awards BM Genel Merkezi'nde açılacak Photo Awards yarışmasında ödül alan fotoğraflar, New York'ta BM Genel Merkezi'nde sergilenecek.

6 Hurda malzemelerden at heykeli yaptı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası, hurda otomobil ve motosikletlerden temin ettiği 30 bin parçadan yaptığı 3 metrelik at heykelini Ankara'da sergileyecek.