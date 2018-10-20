Istanbul Photo Awards BM Genel Merkezi'nde açılacak

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Istanbul Photo Awards 2018" uluslararası fotoğraf yarışmasının ödül alan fotoğrafları, 22 Ekim Pazartesi günü New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergilenecek.
OLAYLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ
Istanbul Photo Awards 2018"in ödül alan fotoğrafları, BM Genel Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Ziyaretçiler sergide dünya kamuoyunda ses getiren olayların görsel özetini bulacak.
SON BAŞVURU 1 KASIM
Kazanan fotoğrafların tümüne www.istanbulphotoawards.com adresinden ulaşılabiliyor. Profesyonel fotoğrafçılar, Istanbul Photo Awards 2019 başvurularını, 1 Kasım 2018-31 Ocak 2019 tarihlerinde adresinden yapabilecek.