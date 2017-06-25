taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

İstanbul Valisi Vasip Şahin Marmaray'da

Aracıyla köprüden geçerek trafiğin daha da artmasını istemeyen İstanbul Valisi Şahin, Maramaray'ı kullanarak karşıya geçti.

25.06.2017 - 17:09
  1. Haberler
  2. Gündem

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, şehir dışına akın etti.

İstanbul genelinde rahat bir trafik akışı yaşanırken, köprülerde sıkışmalar meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLAŞACAKTI

Katılacağı bir program öncesi trafik durumunu göz önünde bulunduran İstanbul Valisi Vasip Şahin de, eskort araçlarla köprüden geçerek vatandaşların daha fazla mağdur olmasını istemedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Marmaray'da

AYAKTA GİTTİ

Aracından inerek Marmaray'a binen Vali Şahin, ayakta yaptığı yolculukta vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul Valisi'ni Marmaray'da ayakta yolculuk yaparken görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Marmaray'da

İstanbul Valisi Vasip Şahin Marmaray'da

İlginizi Çekebilir
Çatışmada yaralanan asker şehit oldu
Çukurca'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit düştü
Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı
Elini öpen çocuklara harçlık dağıtan CHP Lideri, huzurevi sakinlerine de çiçek verdi.
Erdoğan, AK Parti bayramlaşma töreninde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bayramlaşma töreninde YPG'ye silah veren ABD'ye sert çıktı.
Başbakan FaceTime'dan askerlerin bayramını kutladı
Çukurca'da askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yıldırım ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

501
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

73
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

328
YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

64
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

19
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

321
Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM