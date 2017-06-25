İstanbul Valisi Vasip Şahin Marmaray'da

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, şehir dışına akın etti.

İstanbul genelinde rahat bir trafik akışı yaşanırken, köprülerde sıkışmalar meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLAŞACAKTI

Katılacağı bir program öncesi trafik durumunu göz önünde bulunduran İstanbul Valisi Vasip Şahin de, eskort araçlarla köprüden geçerek vatandaşların daha fazla mağdur olmasını istemedi.

AYAKTA GİTTİ

Aracından inerek Marmaray'a binen Vali Şahin, ayakta yaptığı yolculukta vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul Valisi'ni Marmaray'da ayakta yolculuk yaparken görenler şaşkınlığını gizleyemedi.