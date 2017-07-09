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İstanbul Valisi'nden 'Adalet Mitingi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin bugün yapılacak olan 'Adalet Mitingi' hakkında konuştu.

09.07.2017 - 14:31
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşılamak için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

15 BİN POLİSİMİZİ GÖREVLENDİRDİK

Şahin, “Sayın Kılıçdaroğlu Cuma gününden itibaren ilimize giriş yapmaya başladı. Bugünde akşama doğru mitingleri olacak. Miting ve yürüyüş güzergahı emniyetini sağlamak üzere 15 bin polisimizi görevlendirdik. Burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye aldık. İnşallah en güzel şekilde bir miting yapılır gerçekleşir. Kazasız belasız milletimizin de katılanların da memnun olduğu bir faaliyet olarak sona erer" dedi.

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