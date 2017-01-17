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İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması

İstanbul Valisi, yaptığı açıklamada DEAŞ'lı teröristin suçunu kabul ettiğini açıkladı.

17.01.2017 - 10:42
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İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması

İstabul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, dün gece Reina saldırganının ele geçirilmesinin ardından açıklamalar yaptı.

"SUÇUNU KABUL ETTİ"

Vali Vasip Şahin yaptığı açıklamada; "Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 Ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de ve ilimzde istiharat destekli operasyon gerçekleştirildi. Polisimiz çok büyük bir emek sarfetti. Bu çalışma boyunca 152 adrese operasyon düzenlendi. 50 şahış gözaltına alındı. Terörist Suçunu kabul etti. Parmak izi de uyuştu." dedi.

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