İstanbul'da 10 PKK'lı gözaltına alındı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen dijital verilerde yapılan incelemelerde isimleri geçen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, operasyon başlattı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli 17 kişiyi yakalamak için bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. TEM ekipleri baskın yaptığı adreslerde 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.