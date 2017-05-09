taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.833
USD
3,5921
EURO
3,9257
ALTIN
141,70
PETR
49,3200

İstanbul'da 10 PKK'lı gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

09.05.2017 - 09:18
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul'da 10 PKK'lı gözaltına alındı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen dijital verilerde yapılan incelemelerde isimleri geçen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, operasyon başlattı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli 17 kişiyi yakalamak için bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. TEM ekipleri baskın yaptığı adreslerde 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

50
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

54
İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

44
Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı

Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı

8
Yaşlı adamı yardım etme bahanesiyle soydular

Yaşlı adamı yardım etme bahanesiyle soydular

12
Kanada sular altında

Kanada sular altında

11
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM