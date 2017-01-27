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İstanbul'da 3 milyon dolarlık 5 altın sikke ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Tarihi eser kaçakçılığı yapılacak' bilgisi üzerine operasyon başlattı.

27.01.2017 - 12:32
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Polis ekipleri, 25 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenledi.

5 ALTIN SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1'i Muvahhidun, 3'ü Abbasi, 1'i Fatimi dönemine ait toplam 5 altın sikke buldu. Operasyon kapsamında şüpheli A.Z.(59) ve M.Z.(19) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere İstanbul Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

TOPLAM DEĞERİ 3 MİLYON DOLAR

Müze müdürlüğünden gelen ilk bilgiye göre önemli koleksiyon parçaları olduğu öğrenilen sikkelerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu belirtildi.

İstanbul'da 3 milyon dolarlık 5 altın sikke ele geçirildi

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