İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının bugün öğle saatlerinde hafifleyeceği belirtildi.

CUMARTESİ AKŞAM ETKİSİNİ YİTİRECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte devam eden kar yağışı, yarın da aralıklarla devam edecek. Yağışın, cumartesi akşama doğru etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA 7 BİN PERSONEL GÖREVDE

Diğer yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kar yağışı nedeniyle 7 bin personel, bin 347 araç ve iş makinesiyle, 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapıyor.

AKDENİZ'DE YAĞMUR BEKLENİYOR

Akdeniz kıyı kesimleri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BAZI İLLERDEKİ HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Çok bulutlu -2 İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4

Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 0

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı 10

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmak üzere, yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 5

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ