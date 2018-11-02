İstanbul'da sanal para birimi "bitcoin" hırsızlığı yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, 14 kişi kripto para birimi olan bitcoin cüzdanlarından bilgileri dışında paralarının eksildiğini belirterek şikayetçi oldu.

SAHTE EHLİYETLE YENİ GSM ALDILAR

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin bazı kişilerin kripto para birimi olan bitcoin cüzdanlarına girdiğini belirledi. Şüphelilerin tek kullanımlık şifre engelini ise mağdur kişiler adına hazırladıkları sahte ehliyetlerle yeni bir GSM hattı alarak sistemdeki telefon numarasını değiştirerek aştıkları ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin kripto para alışverişi yapılan internet sitesine yeni numarayı girdikleri ve sisteme giriş yaparak oltalama yöntemi (Phishing) ile hesaplarda bulunan bitcoinleri satarak elde ettikleri parayı kendi hesaplarına aktardıklarını tespit etti.

14 KİŞİDEN 437 BİN LİRALIK BİTCOİN ÇALDILAR

Şüphelilerin 14 kişinin bitcoin cüzdanlarından çaldığı toplam 437 bin lirayı önce kendi hesaplarına, daha sonra takibini zorlaştırmak için farklı hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, bu konuyla ilgili başka mağdur kişiler olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

İstanbul'da bitcoin hırsızlığı operasyonu VİDEO

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için 26 Ekim'de İstanbul'da çeşitli adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 18 cep telefonu, 18 sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 sahte ehliyet, sahte kimlikle alınan İstanbul Kart ve tablet ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis ekipleri yaptığı fiziki takip sırasında şüphelilerin kendi hesaplarına aktardığı paraları çeşitli bankalar ve bankamatiklerden çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonda çeşitli adreslerde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.