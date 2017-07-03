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İstanbul'da bonzai operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul Fatih'te bonzai satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 32 kişi gözaltına alındı.

03.07.2017 - 08:08
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bonzai satıcılarına yönelik Fatih'te Mevlanakapı ve Yedikule bölgelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Helikopterle havadan da destek verilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile 2 silah ve 40 mermi ele geçirilirken, 32 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da bonzai operasyonu: 32 gözaltı

Operasyona özel tim ve helikopter de havadan destek verdi. Operasyona kapsamında polis ekipleri Şehremini Mahallesi Yayla Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi eski eve baskın yaptı. Operasyon sırasında özel tim polisleriyle eve baskın düzenlerken diğer polis memuru ise evinin penceresinden girdi. Evde uzun süre arama yapıldı. Polis ekipleri Mevlanakapı Mahallesi Aynalı Bakkal Sokağı'nda bulunan 4 katlı binanın bodrum katına da operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar esrar ile bonzai ele geçirildi.

İstanbul'da bonzai operasyonu: 32 gözaltı

EV SAHİBİ VE POLİS ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Yayla Caddesi bulunan 2 katlı tarihi eski evde polis ekiplerinin aramaları sürerken ev sahibi evde arama yapılmasına tepki gösterdi.  Polise ve ev sahibinin arasında yaşanan diyalog ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da bonzai operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul'da bonzai operasyonu: 32 gözaltı

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