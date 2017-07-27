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İstanbul'da caminin minaresi yıkıldı

Şiddetli yağış dolayısıyla Küçükçekmece'de bir caminin minaresi tamamen yıkılırken, Kadıköy'de de bir caminin minaresinin külahı düştü.

27.07.2017 - 21:40
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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nin minaresi tamamen yıkıldı.

İstanbul'da caminin minaresi yıkıldı

YARALANAN OLMADI

Minare cami binasının üzerine devrilirken, yaralanan olmadı.

Mahalle sakinlerinden Aykut Yüce, yağış sırasında havada bir karaltı oluştuğunu belirterek, "Karaltının ardından sanki bir hortum oluştu. Cami minaresi de hortum nedeniyle yıkıldı. Minare, cami binasının üzerine devrildi. Allah'tan sokağa düşmedi. Etrafta da insan yoktu." dedi.

İstanbul'da caminin minaresi yıkıldı

Kadıköy'de Haydarpaşa Camisi'nin minaresinin kubbe kısmı da sağanağın etkisiyle devrildi. Kubbenin çevredeki kimsenin üzerine düşmediği bildirildi.

İstanbul'da caminin minaresi yıkıldı

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