İstanbul'da caminin minaresi yıkıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nin minaresi tamamen yıkıldı.

YARALANAN OLMADI

Minare cami binasının üzerine devrilirken, yaralanan olmadı.

Mahalle sakinlerinden Aykut Yüce, yağış sırasında havada bir karaltı oluştuğunu belirterek, "Karaltının ardından sanki bir hortum oluştu. Cami minaresi de hortum nedeniyle yıkıldı. Minare, cami binasının üzerine devrildi. Allah'tan sokağa düşmedi. Etrafta da insan yoktu." dedi.

Kadıköy'de Haydarpaşa Camisi'nin minaresinin kubbe kısmı da sağanağın etkisiyle devrildi. Kubbenin çevredeki kimsenin üzerine düşmediği bildirildi.