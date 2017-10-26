İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul’un en büyük sıkıntılarının başında belki de trafik sorunu geliyor. Her geçen gün trafikte geçen süre artıyor. Trafik sorununu çözebilmek için yeni yollar, köprüler, tüneller yapılıyor. Ancak sorun bir türlü çözülmüyor.

2 kilometreye bir AVM Uzmanlar sorunun yeni yollar, köprüler veya tünellerle çözülmesinin zor olduğunu, nüfus yoğunluğunun belirli bölgelerde toplanmasının engellenmesi gerektiğini, şehrin daha geniş bir şekilde kullanılmasının şart olduğunu, göçün de azaltılması gerektiğini söyledi.

ANADOLU YAKASI'NDA E-5 ÜZERİNE YENİ İNŞAATLAR YAPILIYOR

Ancak uzmanların görüşlerinin aksine özellikle İstanbul’da zaten konut, ofis ve AVM yoğunluğunun olduğu yerlerde yeni yatırımlar yükseliyor. Bu da var olan trafiğin daha da artmasına neden oluyor.

Bu konuda en son örneklerden biri de İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yaşanıyor. İstanbul içinde ulaşımın en önemli aksalarından biri olan E-5 yolunun bulunduğu hat üzerinde projeler bir biri ardına hayata geçiriliyor.

16 KİLOMETREDE 9 AVM

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; Kartal Cevizli Köprüsü'nden Avrasya Tüneli’ne kadar olan 16 kilometrelik hat üzerinde 9 AVM bulunuyor.

Bunlardan bazıları uzun yıllardır burada hizmet verirken, kısa süre içinde açılması planlanan AVM’ler de var. Hatta bazı noktalarda bir AVM’nin hemen yanı başına başka bir AVM yatırımı yapılıyor. Sadece AVM’lerde değil söz konusu hat üzerinde hastane, konut, ofis, iş merkezi gibi nüfusu yoğunlaştıracak projeler de inşa ediliyor.



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ORTALAMA HIZ 16 KM

Sabah 08.30’da Cevizli’den başladığımız yolculuğu Avrasya Tüneli’nin girişine kadar ancak 40 dakika da tamamlayabildik. 16 kilometrelik yol boyunca yaptığımız ortalama hız ise 16 kilometre oldu. Ortalama 2 kilometre de bir AVM’nin arasında geçtiğimiz yol boyunca yapılan ve yapımı devam eden projeleri fotoğrafladık. Yoğun bir trafik sıkışıklığının yaşandığı yolda, Avrasya Tüneli’ne ulaşmak pek de kolay olmadı. İstanbul’da yaka değiştirme süresini kısaltmayı amaçlayan Avrasya Tüneli’nde herhangi bir trafikle olmazken tünele ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadık.

CEVİZLİ'DEN AVRASYA'YA YAPILAN AVM'LER

Cevizli’den Avrasya Tüneli’ne kadar olan 16 kilometrelik hat üzerinde Kartal Devlet Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Hastanesi, Medical Park gibi 3 hastane, Piazza, Maltepe Carrefour, Hiltown, Kozyatağı Carrefour, Optimum, Palladium, Emaar, Tepe Nautilus ve Akasya isimleri ile 9 AVM, Arjan By Rotana, Dedeman, By Otel, Hilton, Marriot ile birlikte 5 tane 5 yıldızlı otel, Turkcell, Vodafone, Sahibinden.com, Bosch gibi büyük firmaların bazı merkezleri, Rönesans, DAP, Tahincioğlu’nun konut projeleri yer alıyor. Tüm bunların yanında bölgedeki nüfusu arttırması beklenen diğer bir faktör ise Fikirtepe’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm. Bölgede inşaat çalışmaları sürerken toplamda 35 bin konut, 2 bin 500’de ticari birimin yapılması planlanıyor.

PİAZZA AVM E-5'İ İŞGAL ETTİ

İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 AVM/rezidans tehdidi altında. Cevizli Kavşağı'nda iki AVM inşaatı birden yükseliyor.

Piazza AVM E-5'i işgal etmiş durumda, inşaat kamyonları bir şeridi kapattığı için trafik günün her saati Kozyatağı'na kadar kilit durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ses çıkarmıyor, İstanbul Emniyeti görmezden geliyor.

Bir inşaat firmasının rant hırsı için İstanbul'un can damarı E-5 feda ediliyor.

İNŞAAT KAMYONLARININ E-5'E DİREKT ÇIKIŞI VAR

Cevizli'deki Piazza AVM E-5'in bir şeridini saclarla kapatıp inşaata dahil etmiş durumda.

E-5'e direkt giriş-çıkış trafiği kilitlediği gibi trafik güvenliğini de tehdit ediyor.