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İstanbul’da eylem hazırlığındaki 15 PKK’lı yakalandı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

17.01.2017 - 20:11
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İstanbul’da eylem hazırlığındaki 15 PKK’lı yakalandı

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandan gelen terör örgütü PKK üyelerinin İstanbul’da silahlı eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

7 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan takiplerin ardından Kartal, Gaziosmanpaşa, Fatih, Bahçelievler, Esenyurt, Sultanbeyli ve Başakşehir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

KEŞİF ÇALIŞMASI YAPIYORLARDI

Gözaltına alınan şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital veriler ise incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucu PKK’lı teröristlerin kamu kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik keşif çalışması yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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