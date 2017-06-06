İstanbul'da FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

1 Manisa Valisi'nden zehirlenme açıklaması Manisa'daki kışlada, 1 askerin yaşamını yitirdiği, 1049 askerin ise rahatsızlandığı olayla ilgili yapılan laboratuvar testleri devam ediyor.

2 Rus jetleri ABD uçağının önünü kesti Rus jetlerinin Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait bombardıman uçağının önüne kestiği bildirildi.

3 1 saat sonra hayata döndü 43 yaşındaki Zihni Vardar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaklaşık 1 saat süren kalp masajıyla yaşama döndürüldü.

4 Orhan Gencebay'a mahkemelik olan reklam filmi soruldu Ünlü sanatçı, insanların mutsuz olmasını istemediğini ancak reklam filmiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

5 Arda Turan'ın saldırısı İspanya basınında Arda Turan'ın, Milli Takım uçağında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırısı İspanya basınına da yansıdı.

6 Kurt Kapanı 5 operasyonu İstanbul'da saat 13.00 ile 16.00 arasında yapılacak operasyonlar kapsamında, kara, deniz ve havadan tüm giriş çıkışlar kontrol altına alındı