taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.142
USD
3,5373
EURO
3,9804
ALTIN
146,56
PETR
49,3100

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 73 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

06.06.2017 - 12:47
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün "eğitim yapılanması"nda yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

29'U KADIN 73 GÖZALTI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda, aralarında eski okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin de bulunduğu 29'u kadın 73 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlılardan 2'sinin önceki soruşturmalardan tutuklu bulunduğu, 25'inin ise aranmasının devam ettiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Başbakan'dan İncirlik yorumu
Başbakan Yıldırım, Almanların İncirlik kararını kendilerine bıraktı.
Başbakan'ın grup toplantısı konuşması
Yıldırım, grup toplantısında işçilerin merakla beklediği kıdem tazminatıyla ilgili "merak etmeyin, halel getirmeyiz" dedi.
Gülen'in vatandaşlıktan atılması iadeye engel olmayacak
Eli kanlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan atılacak olmasıyla başlayan tartışmaya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ nokta koydu
Bahçeli'den yeni darbe iddialarına sert tepki
MHP Lideri Bahçeli, "Eğer bir daha darbe olursa, gömülecek ne bir yer ne de cesedinin başına dikilecek mezar taşı bulunmayacak" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

136
Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

78
Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

126
Arda Turan gazeteciye saldırdı

Arda Turan gazeteciye saldırdı

131
İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

231
Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

51
FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM