İstanbul'da hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KESİMLERDE SICAKLIK 3 DERECEYE KADAR ARTACAK
Hava sıcaklığı yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17