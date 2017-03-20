İstanbul'da hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KESİMLERDE SICAKLIK 3 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hava sıcaklığı yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17