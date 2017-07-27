İstanbul'da akşamüzeri hava bir anda karardı. Meteorolojinin yaptığı yoğun yağış ve fırtına uyarıları sonrası önce siyah bulutlar havanın rengini bir anda değiştirdi. Rüzgar etkisini artırdıktan sonra şiddetli yağış ve ardından dolu başladı.

Şiddetli fırtına bir anda ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'da havanın anlık değişimi VİDEO

Sel suları bir anda İstanbullulara zor anlar yaşattı. Otobüs ve metro seferleri bir süreliğine durduruldu.

İstanbul beş dakika içinde karanlığa gömüldü VİDEO

İşte hava değişiminin görüntüleri: