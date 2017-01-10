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İstanbul'da kar şiddetini yeniden artırdı

İstanbul'da sabah saatlerinde duran kar yağışı, öğle itibariyle yeniden şiddetini artırarak yağmaya başladı.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 13:23
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İstanbul'da kar şiddetini yeniden artırdı

Günlerdir yoğun kar yağışının görüldüğü İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren yağışlar durmuş, zaman zaman ise karla karışık yağmur yağmıştı.

İSTANBUL'DA KAR YENİDEN BAŞLADI

Kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etsini artırdı, rüzgarın da etkisiyle birlikte tipiye neden oldu.

İstanbul'da kar şiddetini yeniden artırdı

ANA ARTERLER AÇIK, ARA SOKAKLARDA BUZLANMA VAR

İstanbul'da ana arterler açık, ara sokaklarda ise kar birikintileri ve buzlanma görülüyor.

İstanbul'da kar şiddetini yeniden artırdı

CUMAYA KADAR KAR YAĞIŞI VAR

İstanbul'da bugün gece yarısına kadar kar yağışı devam edecek. Çarşamba ise aralıklarla sürecek olan kar yağışı, perşembe günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Cuma ise güneş uzun bir aradan sonra ilk kez yüzünü gösterecek, sıcaklık 8 dereceye kadar çıkacak.

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İstanbul'da kar şiddetini yeniden artırdı

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