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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'daki kar yağışının bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor..

Haber Merkezi | 09.01.2017 - 11:41
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI UYARI

Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 santimetre, iç ve kuzey kesimlerde 10-15 santimetre arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'DAN KAR MANZARALARI

CADDELER, SOKAKLAR KAR ALTINDA

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü İstanbul'da,ana yollar açık olsa da caddeler ve sokaklar kar altında..İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

YARIN DA OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR

Bu nedenle, henüz resmi bir açıklama yapılmasa da İstanbul Valiliği, yarın da okulları tatil edebilir.. Çocuklara tavsiyemiz yarın tatilmiş gibi karın keyfini çıkarın..

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

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