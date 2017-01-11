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İstanbul'da kardan araba yapıldı

İstanbulluları olumsuz etkileyen kar yağışı, aynı zamanda ilginç ve güzel görüntülerin de ortaya çıkmasını sağlıyor..

DHA | 11.01.2017 - 09:46
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Karın tadını çıkaran vatandaşların oluşturduğu ilginç görüntülerden biri de dün Bağcılar’da ortaya çıktı.

KARDAN ARABA YAPTILAR

Yeni Mahalle’de oturan Yahya Kocaoğlu isimli bir vatandaş, birkaç arkadaşının da yardımıyla kardan araba yaptı. Kardan araba vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, birçok vatandaş kardan arabayla hatıra fotoğrafı çektirdi.İstanbul'da kardan araba yapıldı

"SENEYE DE SELİMİYE CAMİİ'Nİ YAPACAĞIZ"

Kardan arabanın mimarı Kocaoğlu, arabanın yapımının 7-8 saatlerini aldığını belirterek, "Daha öncesinde memlekete gitmiştik, Sivas’a. Orada düşündük, ne yapalım diye. Herkes kardan adam yapıyor, biz de kardan araba yapalım dedik. Ufaktan başladık, baktık ki güzel bir şey çıkıyor, devam ettik. Geçen sene de Murat 124 yapmıştık, bu sene de farklılık olsun dedik, Vosvos yaptık. Bu, yaptığım 3’üncü araba oluyor. Cami de yapmıştık, ama onu memlekette yaptık. Allah izin verirse, seneye bir daha böyle kar yağarsa, cami yapmayı düşünüyoruz burada. Selimiye Camii’ni yapacağız" dedi.

"BURADA ARABA KALMIŞ, ÜZERİNE KAR YAĞMIŞ SANIYORLAR"

Kocaoğlu, bazı vatandaşların kardan arabayı görünce çok şaşırdıklarına vurgu yaparak, "Vatandaşların bazıları, özellikle ufak çocuklar burada araba kalmış, üzerine de kar yağmış sanıyor. Elinize sağlık diyorlar, çok güzel olduğunu söylüyorlar, gayet memnunlar, fotoğraf çekiniyorlar" diye konuştu.

Kardan araba yapmanın karın şekliyle de zorlaşabildiğine değinen Kocaoğlu, yağmur yağmadıkça kardan arabanın 3-4 gün bozulmayacağını söyledi. Öte yandan, yaşadıkları mahalledeki yeşillik alan beyaz örtüyle kaplanınca çocuklarıyla beraber karın tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar da kardan arabayı çok beğendiklerini söyleyerek, Kocaoğlu ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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