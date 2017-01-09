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İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valisi, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

AA | 09.01.2017 - 16:54
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İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle kentte salı günü de eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de alınan kararı Twitter hesabından duyurdu.

İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.

SALI GÜNÜ DE TATİL

Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."

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