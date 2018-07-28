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İstanbul'da sağanak bugün de sürecek

İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, sabah saatlerinde de sis bekleniyor.

İHA | 28.07.2018 - 09:10..
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İstanbul'da sağanak bugün de sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde doğu kesimleri yerel sisli ve puslu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31 Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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