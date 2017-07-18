İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağmurların etkili olacağını belirterek vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

YAĞMUR GECE BAŞLADI

Gece yarısı etkisini göstermeye başlayan yağışlar, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Yağış nedeniyle bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yağışlar sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Önünü görmekte güçlük çeken sürücüler, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'un trafik haritasında, yoğunluk yüzde 60'lara kadar yükseldi.

YAĞMUR NE ZAMAN BİTİYOR

Gece yarısına kadar devam etmesi beklenen yağışlardan sonra sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

3 GÜNLÜK HAVA RAPORU

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den dün yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra ve yarın (bugün) İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.