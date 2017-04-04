İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.
PERŞEMBEDEN İTİBAREN HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, perşembe gününden sonra yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak.
19 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları ise 12 dereceye kadar düşerken, Yağışlı havanın hafta sonuyla birlikte yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı, sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimleri yer yer sisli 17
İzmir: Parçalı bulutlu 21
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20