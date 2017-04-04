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İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji'den son günlerde bahar havası yaşayan İstanbul'a kötü haber geldi.

04.04.2017 - 11:17
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İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, perşembe gününden sonra yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak.

19 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları ise 12 dereceye kadar düşerken, Yağışlı havanın hafta sonuyla birlikte yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı, sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimleri yer yer sisli 17

İzmir: Parçalı bulutlu 21

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 10

​Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20

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