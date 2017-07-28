İstanbul'u rahatlatan yağış açıklaması

İstanbul'da dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve fırtınada oluşan hasarlar giderilmeye çalışılırken, meteorolojik verilere göre yağış da şehri terk etti.

4 İLÇEDE BEKLENEN YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) sabah şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da beklenen yağış gerçekleşti.

YAĞIŞ İSTANBUL'U TERK ETTİ

Metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Meteorolojik verilere göre de yağış, İstanbul'u terk etti.