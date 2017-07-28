taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.728
USD
3,5364
EURO
4,1454
ALTIN
143,21
PETR
51,6200

İstanbul'u rahatlatan yağış açıklaması

AKOM'un yaptığı açıklamada bugün Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da beklenen yağış gerçekleşti ve yağış İstanbul'u terk etti.

28.07.2017 - 14:43
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul'u rahatlatan yağış açıklaması

İstanbul'da dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve fırtınada oluşan hasarlar giderilmeye çalışılırken, meteorolojik verilere göre yağış da şehri terk etti.

4 İLÇEDE BEKLENEN YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) sabah şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da beklenen yağış gerçekleşti.

YAĞIŞ İSTANBUL'U TERK ETTİ

Metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Meteorolojik verilere göre de yağış, İstanbul'u terk etti.

İlginizi Çekebilir
Fırtınaya direnen simitçi o anları anlattı
İstanbul'da dün akşam yaşanan fırtınaya rağmen simit tezgahını bırakmayan simitçi; "vücudum acıyordu ama tutmam lazımdı" dedi.
Abdullah Gül'den Cumhuriyet gazetesine destek
11. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.
Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi
Yeliz Yeşilmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı namaz pozu, tartışmalara neden oldu.
Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Meclis'in tatile girecek olması nedeniyle, grup başkanvekilleri veda konuşmalarını yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

150
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

333
Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

319
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

891
Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

27
Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

20
Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM