İstanbul'un en sıcak günü

İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 derece olunca, bir çok kişi soluğu sahillerde, deniz kenarlarında aldı. Kimi serin sulara bıraktı kendini, kimi de bir gölge bulup boğaz sularının serinlettiği rüzgarı hissederek dinlendi.

BOĞAZDA İSTAVRİT BEREKETİ

Boğaz kıyılarını tercih edilmesinin bir başka nedeni de günlerdir süren bereketli balık avı oldu. Son bir kaç gündür İstanbul boğazına akın eden istavrit sürüleri, denize atılan her bir oltaya bonkör oldu.

Çapari iğnelerinin neredeyse tamamı geriye balıkla döndü. Bereketli bir av günü geçiren Turgut Kabak "Bugün çok güzel bir balık var. Çapariler dolu geliyor. On senedir böyle balık olmuyordu.Ama bu sene güzel balık var. Çok balık tutunca komşulara veriyorum. Bu sene balığa doyacağız." dedi.

Ali Bodur da "Bugün bizim için bereketli bir gün. Bayramı balık tutarak değerlendiriyoruz. Aile, çoluk çocuk, komşular balık yiyeceğiz. Bayramın bereketi herhalde. Bayramda balık bol. Boğazda 10 gündür balık bol. Oltacı arkadaşlar hep dolu gidiyor. Boş giden yok." diye konuştu.

























