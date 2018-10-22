Hologramla canlı cenaze

Hologram teknolojisi ile 1996'da ölen rapçi Tupac Shakur’un 3 boyutlu görüntüsü 6 yıl önce sahneye çıkmıştı. Michael Jackson da ölümünden 5 yıl sonra 2014’te aynı teknoloji ile sahnede şarkı söylemişti.

En son ABD’li rock’n roll efsanesi Roy Orbison, ölümünden 30 yıl sonra konser vermişti. ABD’li hologram şirketi sahibi Carl Minardo (66), teknolojiyi bir adım ileri taşıdı.

VEDA KONUŞMASI YAPILABİLECEK

Artık ölen kişiler kendi cenaze törenlerine katılabilecek. 111 bin ila 280 bin TL karşılığında, cenaze töreninde 8 ila 10 dakika görünmek ve veda konuşması yapmak mümkün olacak. Şimdiden çok sayıda başvuru var.

"GERÇEĞE EN YAKIN ETKİYİ UYANDIRIYOR"

Video yerine hologram istenmesinin nedenini ise uzmanlar şöyle açıklıyor: “İnsan beyni, gerçekliği saliseler içinde algılıyor. Videonun gerçek olmadığını biliyoruz. Ancak 3 boyutlu bir görüntü gerçeğe en yakın etkiyi uyandırıyor.”