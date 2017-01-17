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İstihbarat ve emniyetin başarılı operasyonu

Polis, Reina katliamından sonra 16 gün amansız bir takiple iz sürdü. Terörist kıskıvrak yakalandı.

17.01.2017 - 09:52
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İstihbarat ve emniyetin başarılı operasyonu

İstihbarat ve emniyetin başarılı operasyonu

İstihbarat birimleri terörist Masharipov'a ulaşmak için Konya'da bir DEAŞ'lıyı takibe aldı. Adım adım izlenen DEAŞ'lı, Reina katliamcısını sahte belgelerle Suriye'ye götürmek amacıyla İstanbul'a gelince operasyon için düğmeye basıldı.

POLİSİN BAŞARILI OPERASYONU

Terörist İstanbul'da gizlendiği lüks bir sitede başarılı bir operasyonla sağ olarak ele geçirildi.

POLİS BURAK YILDIZ SALDIRIDA ŞEHİT OLMUŞTU

Reina'da düzenlenen terör saldırısı sırasında görevde olan genç polis memuru Burak Yıldız, şehit düşmüştü.

Arkadaşları operasyonla genç polisi şehit eden teröristi yakaladı.

İstihbarat ve emniyetin başarılı operasyonu

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