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İsveç Başbakanı'ndan sığınmacı açıklaması

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, toplu olarak sığınmacı kabulüne bir daha dönülmeyeceğini söyledi.

10.04.2017 - 15:15
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İsveç Başbakanı'ndan sığınmacı açıklaması

Geçen hafta cuma günü bir terörist kullanmakta olduğu kamyonunu bir mağazaya sürmüştü. Olayda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

Dört sivilin hayatına mal olan kamyonlu saldırının failinin sığınma talebi reddedilen bir göçmen olduğu anlaşılması üzerine konuşan İsveç Başbakanı Löfven, ülkesinin sığınmacı kabulü konusundaki liberal tutumunu değiştireceğini vurguladı.

"ESKİ GÜNLERE BİR DAHA DÖNÜLMEYECEK"

Terör saldırısı hakkında konuşan İsveç Başbakanı Löfven şunları söyledi:

"İsveç, 2015 sonbaharındaki toplu sığınmacı kabul günlerine bir daha asla dönmeyecek. Oturum talebi reddedilen herkes evine dönmelidir. Çok büyük hüsrana uğradım. Oturum talebiniz reddedilmişse, ülkeyi terk etmeniz lazım. Teröristler korkmamızı istiyorlar, davranışlarımızın değişmesini istiyorlar, normal bir hayat sürmemizi engellemek istiyorlar. Fakat bunlar olmayacak. Teröristler İsveç'i asla yenemezler, asla."

İsveç Başbakanı'ndan sığınmacı açıklaması

TERÖRİSTE ÜLKEYİ TERK ETMESİ İÇİN SÜRE VERİLDİ

Terör saldırısını gerçekleştiren Özbekistan vatandaşı Rahmet Akilov'un sığınma talebi reddedilince ülkeyi terk etmesi için 4 hafta süre verildiği öğrenildi.

İsveç Başbakanı'ndan sığınmacı açıklaması

FOTOĞRAF: Kamyon saldırısını gerçekleştiren Rahmet Akilov

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