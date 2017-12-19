İsveç'in tecavüz yasası değişiyor

İsveç'te bir konferansta konuşan Stefan Löfven, taraflardan birinin sözlü veya fiziksel olarak rıza göstermediği sürece girilen cinsel ilişkinin tecavüz olarak sayılabileceğini belirtti.

Löfven, "Bu durum oldukça bariz; cinsel ilişki tercihe bağlı olarak gerçekleşmeli. Eğer cinsel ilişki rıza alınmadan gerçekleşiyorsa bu tecavüzdür. Eğer emin değilseniz kendinizi sakının" dedi.

YASA DEĞİŞECEK

İsveç'in şu anki yasalarında, taraflardan birinin şiddet gördüğü veya şiddet tehdidi aldığı kanıtlandığı takdirde "tecavüz" suçlaması yapılabiliyor. Löfven'in açıklamasıyla gelecek sene değiştirilecek yasada, eşler arasında da olsa, rıza verilmezse, gerçekleşen cinsel ilişki tecavüz olarak sayılacak ve eylemi gerçekleştiren kişi cezalandırılacak.

CİNSEL SUİSTİMAL MÜCADELESİ ARTTIRILACAK

Getirilecek yeni yasanın "kurbanın ihtiyaçlarını" öncelik olarak göreceğini ve ülke genelindeki tutuklamaları arttırmanın yerine "toplumun davranış ve değerlerini" değiştireceğini söyleyen Başbakan Löfven ve İsveç hükümeti, 2018 yılında kurban destek hattını geliştirme, cinsel suistimal mücadelesini arttırma ve insan kaçakçılığını önleme için yeni yasa değişiklikleri planlandığını bildirdi.