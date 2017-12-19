taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

İsveç'in tecavüz yasası değişiyor

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.

DHA | 19.12.2017 - 17:52..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç'te bir konferansta konuşan Stefan Löfven, taraflardan birinin sözlü veya fiziksel olarak rıza göstermediği sürece girilen cinsel ilişkinin tecavüz olarak sayılabileceğini belirtti.

Löfven, "Bu durum oldukça bariz; cinsel ilişki tercihe bağlı olarak gerçekleşmeli. Eğer cinsel ilişki rıza alınmadan gerçekleşiyorsa bu tecavüzdür. Eğer emin değilseniz kendinizi sakının" dedi.

YASA DEĞİŞECEK

İsveç'in şu anki yasalarında, taraflardan birinin şiddet gördüğü veya şiddet tehdidi aldığı kanıtlandığı takdirde "tecavüz" suçlaması yapılabiliyor. Löfven'in açıklamasıyla gelecek sene değiştirilecek yasada, eşler arasında da olsa, rıza verilmezse, gerçekleşen cinsel ilişki tecavüz olarak sayılacak ve eylemi gerçekleştiren kişi cezalandırılacak.

CİNSEL SUİSTİMAL MÜCADELESİ ARTTIRILACAK

Getirilecek yeni yasanın "kurbanın ihtiyaçlarını" öncelik olarak göreceğini ve ülke genelindeki tutuklamaları arttırmanın yerine "toplumun davranış ve değerlerini" değiştireceğini söyleyen Başbakan Löfven ve İsveç hükümeti, 2018 yılında kurban destek hattını geliştirme, cinsel suistimal mücadelesini arttırma ve insan kaçakçılığını önleme için yeni yasa değişiklikleri planlandığını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
Uganda’da ordu parlamentoyu bastı
Uganda Parlamentosunda cumhurbaşkanlığı yasası görüşülürken asker parlamentoya girdi.
İsrail kahraman Filistinli genci de gözaltına aldı
İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye’de ’Hanzala Cesaret Ödülü’ alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi, gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

419
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

209
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

237
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM