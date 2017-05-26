İsveçli bakandan Avrupa Komisyonu'na ayar

Avrupa Komisyonunun, AB içindeki bütün ülkelerin 2025 yılına kadar euroyu kullanmasını sağlayacak bir tasarı üzerinde çalıştığına dair bilgilerin basına sızmasının ardından, İsveç Ekonomi Bakanı Magdalena Andersson, ülkenin devlet televizyonu SVT’ye konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KARARI SADECE HALKIMIZ VERİR"

İsveç halkının 2013 yılında yapılan refarandumda euroya geçmeyi reddettiğini hatırlatan Andersson, “Avrupa Komisyonu İsveç’i zorla AB para birimi euroyu kullanmaya zorlayamaz. Ancak buna sadece İsveç halkı karar verir. İsveç halkı da kararını 2013 yılındaki referandumda ‘Evroya hayır’ diyerek verdi.” dedi.

27 AB üyesi ülkenin 19’u euro kullanıyor. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Polonya, Romanya, İsveç ve İngiltere ise yerel para birimlerini kullanıyor.