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İsveç'te 106 yaşındaki sığınmacı kararı

Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen Afganistanlı Uzbek'in sınır dışı edilme kararını bozdu.

04.10.2017 - 15:39
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İsveç'te mahkeme, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in sınır dışı edilmesi kararını durdurdu.

GEÇİCİ İZİN VERİLDİ

Göteborg Göçmen İdare Mahkemesi, Afgan sığınmacı Bibikhal Uzbek'in yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmesine ilişkin kararı bozdu ve yaşlı kadına 13 ay geçici oturma izni verilmesine hükmetti.

İsveç'te 106 yaşındaki sığınmacı kararı

SINIR DIŞI KARARI YANLIŞ

İsveç devlet televizyonuna açıklama yapan Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi üyesi Dick Hjort, ağır hasta ve oldukça yaşlı bir kadının sınır dışı edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Uzbek'e geçici olarak 13 ay daha oturma izni verildiğini ifade eden Hjort, 13 ay sonra yaşlı kadının iki senelik yeni oturma izni için Göçmenler Bürosuna başvuru hakkı bulunduğunu belirtti.

İsveç'te 106 yaşındaki sığınmacı kararı

İsveç Göçmenlik Bürosu, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in sınır dışı edilmesine karar vermişti.

DÜNYANIN EN YAŞLI SIĞINMACISI

Geçen sene savaştan kaçan Afgan kadın Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan Hırvatistan'a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uzbek'in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Yaşlı kadın Hırvatistan'dan sonra İsveç'e giderek sığınma talebinde bulunmuştu.

İsveç'te 106 yaşındaki sığınmacı kararı

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