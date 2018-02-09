İsveç'te aşırı sağcıların liderine başörtüsü tepkisi

İsveç'te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson, genel anlamda burka ve başörtüsü yasağına karşı olduğunu söyledi. Ancak aldığı tepkiler üzerine geri adım atan Akesson, kamu alanlarında burka ve başörtüsü yasağının arkasında olduğunu bildirdi.

ÖNE "YASAĞA KARŞIYIM" DEDİ

Akkesson, "Genel anlamda başörtüsü ve burka yasağının problem çıkaracağını düşünüyorum. Bu yüzden yasağa genel anlamda karşıyım." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Akesson'un bu açıklaması, İsveç kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu. Muhalifler, Akesson'un bir yıldan az bir süre kalan seçimler için sempati toplamaya çalıştığını iddia ederken, kendisine partili seçmenlerinden de büyük eleştiri geldi.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Eleştiriler üzerine İsveçli Demokratlar Partisi'nin (SD) internet sayfasından yeni bir açıklama yayımlandı. Açıklamada Akesson'a genel olarak burka ve başörtüsü yasağı sorulduğunu ve Akesson'da genel anlamdaki yasağa karşı olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Akesson'un okul ve kamu alanlarında eskiden olduğu gibi başörtüsü yasağının arkasında olduğu aktarıldı.

8 YIL ÖNCE YASAĞI DESTEKLEDİ

Öte yandan Akesson, 2010 yılında yaptığı bir açıklamada, teröristlerin kimliklerini burka giyerek sakladığını öne sürerek, burkanın yasaklanmasını istemiş ve Fransa'daki burka yasağını desteklemişti.