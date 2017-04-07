İsveç'te saldırı: 2 ölü

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonlu saldırı gerçekleşti. Saldırıda yaralılar olduğu bildirildi.

KAMYON KALDIRIMDAKİ İNSANLARI HEDEF ALDI

Kamyonun Stockholm'un merkezindeki Kraliçe Caddesi adı verilen Drottningatan caddesinde bir mağazaya daldığı ve kaldırımda yürüyen insanları da hedef aldığı belirtildi.

"YÜZLERCE İNSAN KOŞUYORDU"

Bir görgü tanığı, "Yüzlerce insanın kendi hayatlarını kurtarmak adına koşuştuğunu gördüm." dedi.

GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alındı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsveç polisi, yaralılardan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca kaza yerinde çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi. İsveç polisinin terör şüphesinin üzerinde durduğu da ifade edildi.

İsveç'te kamyonlu saldırı VİDEO