İsveç'te Türk camisine saldırı

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce dün gece düzenlenen taşlı saldırıda Malmö Camisi'nin camları kırıldı.Malmö İslam Kültür Derneği Başkanı Harun Alagöz, saldırıya ilişkin, polisin olay yerine gelerek inceleme başlattığını bildirdi.

"HEDEF GÖSTERİLDİK"

Alagöz, "Üç aydır Türkiye'deki seçimler karıştırılarak İsveç medyasında aleyhimizde iftiraya varan haberler çıktı ve hedef gösterildik. Geçen haftaki Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısının öcünü almak için camimize böyle çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiş olabilir. Polis, araştırmalarına devam ediyor." şeklinde konuştu.

Malmö Camisi ve diyanet görevlisi Mehmet Emin Can da caminin güvenlik seviyesi güçlü ön cephesindeki iki cam ile yangın çıkışının bulunduğu arka duvardaki camın kırıldığını aktardı.