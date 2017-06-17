İsviçre'deki Herakles Lahdi Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Herakles Lahdi'nin 2010 senesinde Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililerce gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulduğunu anımsatarak, "Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015'te lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da itiraz girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu" dedi.

PERGE ANTİK KENTİ'NE AİT

Herakles Lahdi'nin İsviçre'nin Cenevre gümrüğünde ele geçirildiğini anımsatan Avcı, lahdin Türkiye'de bulunan Perge Antik Kenti kökenli ve Herkül'le ilgili olduğunu belirtti. Milattan önce 2'nci yüzyıl, Roma dönemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde olduğu bilgisini veren Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

"1960'LI YILLARDA KAZIDA BULUNMUŞTU"

"2010 senesinde Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililer tarafından gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulmuştu. Cenevre Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir müşterek çalışma yürütüldü ve bu çalışmalar neticesinde Herakles Lahdi'nin Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960'lı yıllarda meydana gelen kaçak kazılarda bulunduğuna ve yurt dışına çıkarıldığına ilişkin önemli delillere ulaşıldı.

LAHDİN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015'te lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da itiraz girişimlerimiz sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu.

Dolayısıyla lahit en kısa zamanda Türkiye'ye iade edilmiş olacak. Bu yurt dışındaki eserlerimizin iadesi bakımında önemli bir aşamaya işaret ediyor."

3 AY BOYUNCA CENEVRE'DE SERGİLENECEK

Eserin ülkeye iade süreci ile ilgili olarak bakanlığın avukatı Prof. Marc-Andre Renold ile Savcı Mascotto ve Cenevre Başkonsolosluğu arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler sonrasında lahdin Cenevre Üniversitesi'nde üç ay süreyle sergilenmesi, 19 Haziran 2017 tarihinde de bakanlık yetkililerinin de katılımıyla resmi bir tören düzenlenmesine karar verildi. Törenin ardından sergi esnasında lahdin Türkiye'ye iade sürecini anlatan uluslararası bir konferans düzenlenmesi ve eylül ayında eserin Cenevre'den Antalya'ya transferinin sağlanması yönünde fikir birliğine varıldı.