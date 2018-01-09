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İtalya ve Almanya’da mafyaya operasyon

İtalya ve Almanya'da mafyaya yönelik dev operasyonda yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.01.2018 - 20:06..
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İtalya ve Almanya’da yapılan büyük mafya operasyonuyla meşhur Ndrangheta mafyası üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

NDRANGHERA MAFYASINA OPERASYON

İtalya’da Arma dei Carabinieri adlı jandarma kuruluşu Carabinieri, İtalya’nın güney Calabria bölgesinde bulunan Ndrangheta mafyası üyesi birçok kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İtalya ve Almanya’da mafyaya operasyon

İTALYAN VE ALMAN POLİSLER EŞ ZAMANLI ÇALIŞTI

Ayrıca operasyonun Almanya’daki polislerle birlikte yürütüldüğünü aktardı.

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