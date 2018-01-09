İtalya ve Almanya’da mafyaya operasyon

İtalya ve Almanya’da yapılan büyük mafya operasyonuyla meşhur Ndrangheta mafyası üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
NDRANGHERA MAFYASINA OPERASYON
İtalya’da Arma dei Carabinieri adlı jandarma kuruluşu Carabinieri, İtalya’nın güney Calabria bölgesinde bulunan Ndrangheta mafyası üyesi birçok kişinin gözaltına alındığını belirtti.
İTALYAN VE ALMAN POLİSLER EŞ ZAMANLI ÇALIŞTI
Ayrıca operasyonun Almanya’daki polislerle birlikte yürütüldüğünü aktardı.