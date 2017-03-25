İtalya'da basın greve gitti

Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu anlaşması olarak kabul edilen 1957 tarihli Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla AB liderlerini ağırlayan ev sahibi ülkenin, bu önemli günde sesini duyuracağı sektörlerden olan yazılı basın greve gitti.

24 SAATLİK GREVE GİTTİLER

İtalyan Ulusal Haber Ajansları Yayın Kurulu (CDR) tarafından yapılan açıklamada, aralarında ülkenin en büyük ajansı ANSA başta olmak üzere AGI, Adnkronos, Askanews, Il Sole 24 Ore, Radiocur Plus, Il Velino, LaPresse ve Dire’nin adlı basın kuruluşlarının bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren internet siteleri üzerinden yayın akışlarını durdurarak, 24 saatlik greve gittiği belirtildi.

ROMA ANLAŞMASININ 60. YIL DÖNÜMÜNDE GREV KARARI

Açıklamada, haber ajanslarında çalışan 800'ü aşkın gazetecinin İtalya ve Avrupa için böylesine önemli bir günde, Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümünde düzenlenen zirve sırasında greve gitmeleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella olmak üzere İtalyan ve Avrupa makamlarından özür dilendiği kaydedildi.

İtalyan basın tarihinde ilk kez haber ajanslarının anlaşarak greve gittiğine dikkat çekilen açıklamada, grevin, hükümetin basın sektöründe Avrupa çapında açtığı ihaleden kaynaklandığı ifade edildi.

GREVİN NEDEN OLAN FAKTÖR İTALYAN BAKAN

Söz konusu ihalenin İtalya'da küçük ölçekli haber kuruluşlarının devamlılığını ve çoğulculuğunu tehlikeye atma riski içerdiği vurgulanan açıklamada, hükümetten enformasyon işleriyle ilgilenen isim olan Spor Bakanı Luca Lotti'nin medya sendikalarının taleplerine cevap vermemesinin grevi tetiklediği aktarıldı.

Zirveye gelen gazeteciler arasında yapılan yorumlarda da ülkenin temsili açısından kritik bir günde yapılan bu grevin prestij kaybı olarak değerlendirildiği bildirildi.