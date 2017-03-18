İtalya'da gaz bombalı soygun

İtalya'nın ünlü kenti Venedik, ilginç bir hırsızlık olayına sahne oldu.
GAZ BOMBASI ATARAK MEYDANI DUMANA BOĞDULAR
Şehrin en büyük meydanlarından biri olan St Mark's meydanına gelen hırsızlar, iki gaz bombası atarak büyük meydanı dumana boğdu. Hırsızların dumandan faydalanarak meydanda bulunan bir mücevher dükkanını hedef aldığı belirtildi.
Venedik'te gaz bombalı mücevher soygunu VİDEO
HIRSIZLAR OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Olay sırasında yangın veya terörist saldırı ihtimalinden korkan meydandaki turistler büyük panik yaşadı. Hırsızların, olayın ardından kalabalığa karışarak izini kaybettirdiği belirtildi.