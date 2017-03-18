taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

İtalya'da gaz bombalı soygun

İtalya'nın Venedik kentinde hırsızlar gaz bombası atarak mücevher dükkanını soydu.

18.03.2017 - 15:36
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

İtalya'nın ünlü kenti Venedik, ilginç bir hırsızlık olayına sahne oldu.

GAZ BOMBASI ATARAK MEYDANI DUMANA BOĞDULAR

Şehrin en büyük meydanlarından biri olan St Mark's meydanına gelen hırsızlar, iki gaz bombası atarak büyük meydanı dumana boğdu. Hırsızların dumandan faydalanarak meydanda bulunan bir mücevher dükkanını hedef aldığı belirtildi.

Venedik'te gaz bombalı mücevher soygunu VİDEO

HIRSIZLAR OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Olay sırasında yangın veya terörist saldırı ihtimalinden korkan meydandaki turistler büyük panik yaşadı. Hırsızların, olayın ardından kalabalığa karışarak izini kaybettirdiği belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

128
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

201
Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

140
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

24
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

65
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

19
Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM