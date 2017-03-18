İtalya'da gaz bombalı soygun

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Levent Üzümcü yine nefret kustu

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Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı BND Başkanı Bruno Kahl, darbe girişiminden Gülen'in sorumlu olduğundan şüpheli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla başlayan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

1 Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı İkili görüşmede Merkel'in elini sıkmayan Trump, bir de telekulak esprisiyle Merkel'e ters köşe yaptı.

2 Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı Paris'te üst üste düzenlenen saldırılarda 1 polis yaralanırken 1 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

3 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var Türkiye'nin mega projelerine karşı takoz olmaya çalışanlar, Çanakkale Köprüsü'nün temel atma gününde yine ortaya çıktı.

4 Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçında attıkları golden sonra sevinmemesini eleştirenlere sert bir dille cevap verdi.

5 Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu Yaptıkları kahramanlıklarla milletin gönlüne taht kuran iki yiğidin kardeşi Çanakkale'nin yıl dönümünde bir araya geldi.

6 Fransız bakanın eflatun çorapları G-20 zirvesi aile foroğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.