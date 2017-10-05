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İtalya'da ırkçı protesto

Bir grup ırkçı Roma'da bulunan bir camiyi protesto etti.

05.10.2017 - 09:26
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Irkçı akımların Avrupa'da giderek büyüyen etkileri İtalya'ya da yansıdı. Başkent Roma'da bulunan bir camiiyi Casa Pound isimli faşist bir grup protesto etti. Irkçı pankartlarla yürüyüş gerçekleştiren göstericiler caminin kapatılması leyhinde sloganlar attılar.

İtalya'da cami protestosu - İZLE

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Irkçı sloganlar ile yürüyüşlerini gerçekleştiren göstericiler, cami karşıtı gösterilerini sürdürken, ellerinde de eski faşist italya'ya atıfta bulunan ırkçı bayraklar taşıyarak faşizm mesajları verdiler.

İtalya'da ırkçı protesto

Gösteriye katılanlarlar arasında bulunan bir kadın, "Bu bölgede cami istemiyoruz, Müslümanlar burada olduğu müddetçe can güvenliğimiz bulunmuyor. Onlardan bıktık artık, çocuklarımız bile dışarı çıkamıyor." açıklamasını yaparak bölgenin Müslümanlardan arındırılmasını talep etti.

İtalya'da ırkçı protesto

MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ

Akşam saatlerine kadar devam eden yürüyüşte havanın kararmasıyla faşist grupların en belirgin işaretlerinden olan meşaleler de ortaya çıktı. Caminin bulunduğu alana kadar ellerinde meşaleler ile yürüyen göstericiler ırkçı sloganlarını sürdürdüler.

İtalya'da ırkçı protesto

İtalya'da ırkçı protesto

İTALYA'DAKİ IRKÇILAR: CASA POUND

2003 yılında kurulan bu ırkçı siyasal grup Roma merkezlidir. İdeoloji olarak sağ-sol arasında kalsa da faşizmi alenen benimsemektedirler. Göçmen ve sığınmacı karşıtı olan Casa Pound, Faşist İtalya, bilinen ismiyle İtalyan Sosyal Cumhuriyetini yeniden inşa edip, Mussolini ideolojilerini sosyal ve idari hayata benimsetmek istemekledirler.

İtalya'da ırkçı protesto

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