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İtalya'daki fırtınada ölü sayısı 15'e çıktı

İtalya'da 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fırtına, 14 milyon ağacı da devirdi. Yağışın etkisi devam ederken, bölgede elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor.

İHA | 04.11.2018 - 08:07..
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İtalya'nın kuzeydoğu bölgelerinde fırtına ve yağış can alıyor. etkisini sürdürmeye devam ediyor. Beş gündür etkili olan fırtına, Alp ve Dolomiti dağlarının bitki örtüsüne de büyük hasar verdi.

İtalya'daki fırtınada ölü sayısı 15'e çıktı


180 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Belluno kenti yakınlarında, itfaiyenin havadan çektiği görüntülerle bir çam ormanının yerle bir olduğu ortaya çıktı.

Trento Alto Adige ve Veneto bölgelerinde saatte 180 kilometre hıza ulaşan fırtına binlerce karaçam ağaca zarar verdi. Bölgede yaklaşık 14 milyon ağacın fırtına sebebi ile devrildiği belirtildi.

İtalya'daki fırtınada ölü sayısı 15'e çıktı


ELEKTRİK VE SU SIKINTISI YAŞANIYOR

Heyelan sebebiyle binlerce köprü ve yolun çöktüğü bölgelerdeki köylerin de çevre iller ile bağlantısının kesildiği aktarıldı. Su kemerlerinin sökülmesi ve elektrik direklerinin devrilmesi sonucu ise bölgede elektrik ve su sıkıntısının yaşandığı kaydedildi.

Ulusal Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borelli yaşanan afet hakkında, “Bölgede durum ağır, yollar yok olmuş durumda. Hemen işe koyulmamız lazım, eğer zararı tespit etmekle başlarsak en az 2 ay sadece bununla uğraşırız” ifadelerini kullandı.

İtalya'daki fırtınada ölü sayısı 15'e çıktı


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