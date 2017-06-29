İtalya'dan AB'ye mülteci resti

İtalya'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Maurizio Massari, AB Göç Komiseri'ne ilettiği mektupta, Akdeniz'deki göçmenleri kurtaran tüm gemilerin İtalyan kıyılarına getirilmesinin sürdürülebilir olmadığını, AB'nin İtalya'yı yalnız bırakması haline limanların bu gemilere kapatılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

İTALYANLAR DAYANAMADI

Massari, Akdeniz yoluyla İtalya'ya yapılan göçün "sürdürülemez" boyutlara ulaştığı uyarısında da bulundu.

AVRUPA GÖRMEZDEN GELİYOR

Başbakan Paolo Gentiloni de Avrupa ülkelerini "kafalarını başka yöne çevirerek sorunu görmezden gelmekle" suçladı.

GÖÇ HAREKETİ HIZLANDI

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte, 2017 genelinde 250 bin kişinin Avrupa'ya ulaşması bekleniyor.

LİMANLAR KAPATILABİLİR

Reuters'a konuşan İtalyan bir hükümet yetkilisi Akdeniz'de göçmen kurtarma çalışmalarına katılan yabancı bayraklı teknelerin, İtalyan limanlarına geri dönmelerinin engellenmesinin ülkede konuşulduğunu doğruladı. Yetkili "İtalya doyum noktasına ulaştı" dedi.

PARA YOKSA...

Gündeme getirilen bu öneri İtalyan medyasında da sıkça yer alıyor. Avrupa Birliği'nden beklediği maddi desteği alamayan İtalya'nın bu adımı atması konusunda hükümet baskı yapılıyordu.