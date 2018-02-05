taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.152
USD
3,7634
EURO
4,6809
ALTIN
161,71
PETR
67,8000

İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya-Venedik ziyaretleri sırasında tüm güvenlik önlemlerine rağmen PKK yanlıları 'Afrin'eylemi gerçekleştirdi. İtalyan polisleri PKK yanlılarına dayak attı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 16:10..
  1. Haberler
  2. Avrupa
İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konulu ziyaretinde Vatikan'da bulunduğu sırada İtalya'nın başkenti Roma'da PYD/PKK yanlılarının yasa dışı eylemleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alan İtalyan polisleri terör sempatizanlarına dayak attı.

İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

PKK YANLILARI EYLEM YAPTI

İtalyan polislerinin üst düzey güvenlik önlemleri aldığı Roma'da "Yeşil Bölge" olarak ilan edilen eyleme kapalı alanlara rağmen PYD/PKK yanlıları sokağa çıktı.

İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak - GALERİ

Terör örgütünün paçavralarını ellerinde sallayarak eylem yapan ve çirkin sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışan terör yandaşları İtalyan polislerinden beklemediği bir kaşılık aldı.

İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

TEKME TOKAT DAYAK YEDİLER

Sloganlar atarak ilerleyen gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Bu uyarıyı dikkate almayan grup yürüyüşünü sürdürürken polisler harekete geçti, gruba müdahalede bulundu.

Tekme, tokat, jop ve gaz ile PKK yanlılarına müdahale eden polisler grubu dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Yedikleri dayak karşısında neye uğradığını şaşıran eylemcilerden bazıları ağır yaralanarak yerlere serildi.

İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak VİDEO

GÖZALTINA ALINDILAR

"Yeşil Bölge" ilan edilen Roma'da kurallara karşı gelerek eylem yapan göstericilerin bir kısmı müdahalenin ardından kaçarken, bir kısmı ise polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralı olan göstericiler ise polisler tarafından tedavi edilerek gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

77
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

414
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

163
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

86
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

106
Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

80
Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM