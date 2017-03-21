İtalyan senatör Esad'la selfie yaptı

Eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza Italia üyesi, Senato Dışişleri Komisyonu Sekreteri Antonio Razzi, Avrupalı ve Rus parlamenterlerden oluşan bir heyetle Şam’da Beşar Esad’ı ziyaret etti.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Bu görüşmede Esad’la yaptığı selfieyi Twitter hesabından paylaşan Razzi, sert eleştirilere maruz kaldı.

İTALYA BUNU KONUŞUYOR

Daha önce de, bir grup parlamenterle Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmiş olmasından dolayı tepki çeken Antonio Razzi, Twitter’da ülkenin en çok konuşulan konusu oldu.

Razzi, kendisine İngilizce “Kendinizle gurur duyuyor musunuz?" diye soran bir Türk sosyal medya kullanıcısına “Neden olmasın?” diye yanıt verdi.

"DİKTATÖRLE SELFİE"

Haber, İtalyan basınında “utanç verici selfie” ve “diktatörle selfie” gibi başlıklarla sayfalara taşındı.