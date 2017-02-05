Ivana Sert: İlişkide erkek bana uyacak

Yurdal Sert ile 9 yıllık evliliğini bitiren tasarımcı Ivana Sert, şu sıralar Can Çelebi ile aşk yaşıyor. Posta'dan Canan Danyıldız'a konuşan Sert, hayatındaki erkeğin nasıl olması gerektiğini anlattı.

"HAYATIMDAKİ ERKEK BANA UYMALI, HATA KABUL ETMİYORUM"

"Hayatımdaki erkek bana uymalı" diyen Ivana Sert, şunları söyledi: "Benim çocuğum var. Bunun böyle olmasını istiyorum. Erkeğin doğru düzgün olması lazım, hata kabul etmiyorum.

"BEKAR HAYAT BANA GÖRE DEĞİL, EVLİLİĞİ SEVİYORUM"

Kimse boşanmak için evlenmez. Hep evli olacağımı, çocuklarım olacağını, bir aile hayatımın olacağını düşünüyordum. Yine çalışacaktım ama evliliği de çok seven bir kadınım. Bekar hayat bana göre değil, asla!"