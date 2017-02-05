taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

Ivana Sert: İlişkide erkek bana uyacak

Ivana Sert, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

05.02.2017 - 11:09
  1. Haberler
  2. Magazin

Ivana Sert: İlişkide erkek bana uyacak

Yurdal Sert ile 9 yıllık evliliğini bitiren tasarımcı Ivana Sert, şu sıralar Can Çelebi ile aşk yaşıyor. Posta'dan Canan Danyıldız'a konuşan Sert, hayatındaki erkeğin nasıl olması gerektiğini anlattı.

"HAYATIMDAKİ ERKEK BANA UYMALI, HATA KABUL ETMİYORUM"

"Hayatımdaki erkek bana uymalı" diyen Ivana Sert, şunları söyledi: "Benim çocuğum var. Bunun böyle olmasını istiyorum. Erkeğin doğru düzgün olması lazım, hata kabul etmiyorum.

"BEKAR HAYAT BANA GÖRE DEĞİL, EVLİLİĞİ SEVİYORUM"

Kimse boşanmak için evlenmez. Hep evli olacağımı, çocuklarım olacağını, bir aile hayatımın olacağını düşünüyordum. Yine çalışacaktım ama evliliği de çok seven bir kadınım. Bekar hayat bana göre değil, asla!"

Ivana Sert: İlişkide erkek bana uyacak

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ronaldinho İstanbul'da

Ronaldinho İstanbul'da

13
Amerikalı milyarderler dünyanın sonuna hazırlanıyor

Amerikalı milyarderler dünyanın sonuna hazırlanıyor

74
Ebru Şancı, Hülya Avşar'a meydan okudu

Ebru Şancı, Hülya Avşar'a meydan okudu

72
Asena Atalay: Hiçbir zaman parayı sevmedim

Asena Atalay: Hiçbir zaman parayı sevmedim

96
180 pilot itirafçı oldu, görevine döndü

180 pilot itirafçı oldu, görevine döndü

193
İsrail

İsrail "ayrım duvarı" inşatına devam ediyor

20
İranlı modelden Fahriye Evcen'i kıskandıran yorum

İranlı modelden Fahriye Evcen'i kıskandıran yorum

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM