Ivana Sert: Modaya biraz para harcayın

Ivana Sert, "Erkekler takım elbise giyip sade olarak bırakıyorlar. Fular veya farklı şapka takabilirler. Eldiven kullanabilirler. Küçük aksesuarlar çok önemli. Çünkü bir model ve tarz yaratan aksesuarlardır.'' dedi.

''PARAYI BİRAZ MODA İÇİN HARCAYIN''

Erkeklerin arabalara fazla para harcadığını belirten modacı Ivana Sert, ''Her şey yaşına göre aslında. Ama renkler ve renk uyumları kişiyi biraz açmalı. Kendilerini çok sıkı tutuyorlar. Bir kaç takım elbise, bir ya da iki kazak ya da iki tane pantolonla değil gardırobu açmaları gerekiyor. Biraz daha genişlemesi gerekiyor. Bizim nasıl bir oda dolusu elbiselerimiz var. Sizin de öyle olmalı. Parayı biraz onun için harcayın arabalar için değil. Herkes araba ve teknoloji peşinde bence giyime harcayın. Biz nasıl harcıyoruz." diye konuştu.

IVANA SERT'TEN ERKEKLERE MODA ÖĞÜTÜ

Ayakkabı konusunda da sorun var. Bizim yüzde tane ayakkabımız olursa eğer erkekte de olmalı bana göre. Çeşit çeşit ayakkabı olmalı. Erkekler çok az ayakkabı alıyorlar. 'Bir siyah, bir kahve birde bordu olsun' diyorlar. Ama bence yanlış. Rengarenk ve modelli olmalı. Farklı tarzlarda olmalı.