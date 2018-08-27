Ivana Sert kaslarını gösterdi

Ünlü modacı Ivana Sert Mayıs ayında Bodrum'a gitmeye karar vermiş ancak kilo aldığını düşünerek tatili ertelemişti. 3.5 kilo fazlası olduğunu söyleyen sosyetik ikoncan haftanın 3 günü yaptığı sporu 6 güne çıkarmıştı.
Sert'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri “Bizimla deyılsın” diyerek Sert’in kaslarını eleştirdi.
YASAKLARI SIRALADI
Akupunktur yöntemine de başvuran Ivana Sert "Şeker, tuz ve unu ağzıma sürmüyorum. Gazlı içeceklerde uzak duruyorum. Akşam 19.00'da yemeği kesiyorum" demişti.