Ivanka Trump Almanya'ya gidiyor

Mart ayında ABD'yi ziyaret eden Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Toplantı sonrasında basının karşısına çıkan Trump ve Merkel, 'el sıkma' yüzünden gerginlik yaşamıştı.

IVANKA'NIN İLK GÖREVİ

Böylece Ivanka Trump, “Başkan asistanlığı" görevini üstlendikten sonraki ilk seyahatini Almanya'ya gerçekleştirecek. Trump'ın ziyaretindeki amaç iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek.

TRUMP W-20 ZİRVESİNE KATILACAK

Ivanka; Almanya'da Merkel'in yanı sıra diplomatlarla ve onların aileleriyle bir araya gelecek. Ardından kadınların yetkilendirilmesi ve girişimciliği üzerine yapılan W20 Zirvesi'ne katılacak. Bu zirveye Angela Merkel, Hollanda Kraliçesi Màxima ve Uluslararası Sermaye Müdürü Christine Lagarde katılacak.