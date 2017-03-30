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Ivanka Trump babasına danışmanlık yapacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük kızı Ivanka Trump, ABD federal hükümetinin resmi bir çalışanı olarak, babasına danışmanlık yapacak.

30.03.2017 - 04:47
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sd

Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda hali hazırda bir çalışma ofisi bulunan Ivanka Trump, babası Donald Trump'a yapacağı danışmanlık hizmeti karşılığında ücret almayacak.

"ÜCRETSİZ OLARAK BAŞKAN'A HİZMET VERECEĞİM"

Babasına gayri resmi danışmanlık yaptığı için Amerikan medyası ve kamuoyu tarafından eleştirilen Ivanka Trump yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'na gönüllü ve tüm etik koşullara uygun şekilde gayri resmi olarak yaptığım danışmanlık görevi konusunda bazı kaygı ve endişelerin olduğunu duydum. Bundan böyle resmi bir Beyaz Saray çalışanı olarak, öteki federal görevlilerin bağlı olduğu tüm kurallara uygun bir biçimde, ücretsiz olarak Başkan'a hizmet edeceğim" dedi.

Ivanka Trump babasına danışmanlık yapacak

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