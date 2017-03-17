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Ivanka Trump Trudeau ile buluştu

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’nın da davet edildiği müzikali izlemeye gitti.

17.03.2017 - 11:33
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da davet edildiği müzikali izlemeye gitti.

Müzikali izlemeye davet edilen Ivanka Trump da daveti geri çevirmedi ve babasının konuşmasını kaçırma pahasına bu davete katıldı.

Ivanka Trump Trudeau ile buluştu

KANADA BAŞBAKANI DA KATILDI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ‘Come from Away’ (Uzaktan Gelmek) adlı müzikale eşi Sophie'yle birlikte katıldı. Müzikal, New York kentinin onlarca tiyatroya ev sahipliği yaptığı caddesi Broadway'de gerçekleşti.

Ivanka Trump Trudeau ile buluştu

600 DAVETLİ VARDI

Salonda, müzikali izlemek için Kanada’nın New York Başkonsolosu tarafından davet edilen ve aralarında ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’nin de olduğu 600 kişilik bir seyirci topluluğu vardı.

Ivanka Trump Trudeau ile buluştu

ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GÜNDEME OTURMUŞTU

Ivanka Trump, Trudeau'nun daha önceki ziyaretinde çekilen fotoğraflar yüzünden gündemdeki yerini korumuştu.

Ivanka Trump Trudeau ile buluştu

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