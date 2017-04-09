Ivanka Trump'ın kızı şarkı söyledi

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Florida'da bir toplantı gerçekleştirdi.

İki gün süren toplantının ilk günü eşleriyle birlikte oturup sohbet eden başkanları bir sürpriz bekliyordu.

Ivanka Trump'ın kızı çince şarkı söyledi İZLE

LİDERLERE SÜRPRİZ YAPTI

Başkan Trump'ın asistanı ve kız Ivanka kızı ve bir oğluyla liderlerin karşısına çıktı. Ivanka Trump'ın kızı Arabella, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için bir sürpriz hazırlamıştı.

ÇİNCE ŞARKI SÖYLEDİ

Henüz 18 aylıkken Çince öğrenen ve sonrasında ödüller alan Arabella, Şi Cinping'e Çince şarkı söyledi ve şiir okudu.