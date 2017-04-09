taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Ivanka Trump'ın kızı şarkı söyledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen ABD Başkanı, torununun sürpriziyle karşılaştı.

09.04.2017 - 10:13
  1. Haberler
  2. Dünya

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Florida'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Ivanka Trump'ın kızı şarkı söyledi

İki gün süren toplantının ilk günü eşleriyle birlikte oturup sohbet eden başkanları bir sürpriz bekliyordu.

Ivanka Trump'ın kızı çince şarkı söyledi İZLE

LİDERLERE SÜRPRİZ YAPTI

Başkan Trump'ın asistanı ve kız Ivanka kızı ve bir oğluyla liderlerin karşısına çıktı. Ivanka Trump'ın kızı Arabella, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için bir sürpriz hazırlamıştı.

Ivanka Trump'ın kızı şarkı söyledi

ÇİNCE ŞARKI SÖYLEDİ

Henüz 18 aylıkken Çince öğrenen ve sonrasında ödüller alan Arabella, Şi Cinping'e Çince şarkı söyledi ve şiir okudu.

Ivanka Trump'ın kızı şarkı söyledi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

58
Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

87
Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

40
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

89
Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor

Kılıçdaroğlu CHP'yi tek başına iktidara taşımak istiyor

224
Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

32
Atiba'nın gözlerden kaçan hareketi golü kurtardı

Atiba'nın gözlerden kaçan hareketi golü kurtardı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM